Собчак стала единственным владельцем ресторана на "Летучем голландце"

Ресторанный бизнес на легендарном судне перешел под контроль Собчак.

Ресторанная группа Pinskiy&Co прекратила участие в совместном проекте с Ксенией Собчак на петербургском судне "Летучий голландец", в результате чего медиаперсона стала единственным владельцем компании, управлявшей рестораном на борту. Согласно данным СПАРК, с 3 февраля 2026 года Собчак стала единственным владельцем ООО "Манила".

Согласно регистрационным сведениям, с 3 февраля 2026 года Ксения Собчак получила полный контроль над ООО "Манила", которое занималось управлением ресторана Veter. До этого бизнес развивался в партнерстве с ресторанной группой Pinskiy&Co, однако сотрудничество было завершено окончательно.

Операционный директор Pinskiy&Co Владимир Шамановский сообщил на заседании клуба "Ресторатор", что причиной выхода из проекта стали разногласия с арендодателем судна. По его словам, собственники объекта выдвинули требование провести капитальный ремонт "Летучего голландца" за счет рестораторов. Объем предполагаемых затрат оценивался примерно в 50 миллионов рублей, что компания сочла экономически необоснованным.

Ресторан Veter начал работу в 2023 году как совместный проект Ильи Пинского и Ксении Собчак. Вместе с другим заведением группы Pinskiy&Co под названием "Магадан" он был закрыт осенью 2025 года. Причиной стало временное прекращение эксплуатации судна, которое отправили на ремонт.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы заметили ощутимый рост цен на продукты.

Фото: Piter.TV