Опубликовано детальное видео избиения Богомолова мужем Ксении Собчак Виторганом

На опубликованном видео более крупный Максим Виторган наносит удар за ударом Богомолову. Богомолов в ответ ни разу не ударил.

Накануне, 22 января, в СМИ широко освещали драку Максима Виторгана и Константина Богомолова. Piter.TV рассказывал первые подробности и публиковал видео драки с камеры наблюдения. Позднее в сети появилось новое более детальное видео с Максимом Виторганом и Константином Богомоловым.

На опубликованных кадрах видео более крупный мужчина, похожий по телосложению на Максима Виторгана, мужа Ксении Собчак, наносит несколько ударов менее мощному мужчине, который похож на Константина Богомолова. Второй мужчина падает и закрывает голову руками. После чего мужчины расходятся.

Позднее в кафе "Кофемания" возвращается Богомолов, а затем появляется бригада медиков. Константин Богомолов в Instagram рассказал, что у него переломан нос и поблагодарил врачей.

Дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано Константин Богомолов

В средствах массовой информации давно муссируются слухи, что между Максимом Виторганом и Ксений Собчак не все гладко. Источники сообщают, что с конца прошлого года супруги перестали носить обручальные кольца. Также Ксении Собчак приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым, с которым они неоднократно появлялись вместе на публике.

Накануне вечером, 21 января, в центре Москвы в кафе "Кофемания" пришел Максим Виторган, где отдыхал Константин Богомолов. Через некоторое время мужчины вышли на улицу. Очевидцы сообщили, что Богомолов вернулся с разбитым носом. Полицию вызывать никто не стал, а вскоре Богомолов покинул заведение.

Видео:YouTube/Камергерский Переулок

Фото: Instagram/ Богомолов; свободные источники