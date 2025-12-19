Стало известно, где выступают танцоры Булановой после расставания с певицей

Теперь они стали участниками музыкальной группы вместе с шоуменом Артуром Базиняном.

"Энергосберегающий танец" от балета Татьяны Булановой стал одним из главных мемов прошлого года. Танцоры Алена и Максим Алалыкины, которые прославились благодаря этому танцу, покинули команду Булановой минувшей осенью из-за конфликта с её новым директором. Теперь они стали участниками музыкальной группы вместе с шоуменом Артуром Базиняном, пишет spb.aif.ru.

Артур Базинян рассказал, что у них за плечами четверть века опыта и профессионализма. Он отметил, что группа планирует съемки клипа, выступления на шоу и радио, а также запись песен, которые будут выпускаться постепенно.

По словам Базиняна, конфликта с самой Татьяной Булановой не было – разногласия возникли с её новым директором.

Я скажу, что ребята переживали из-за ситуации. Но произошло то, что произошло. Хотим двигаться дальше и заявлять о себе через творчество. Возможно, и фиты с кем-то запишем. Не исключаем, что с Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой. Артур Базинян, шоумен

