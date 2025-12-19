Клавишник Женя Бабенко вернулся в группу "Марсель"

Зимой 2026 года руководители группы, Степа Ледков и Митя Блинов, предложили Бабенко возвратиться в коллектив после ухода предыдущего участника Ильи Пака.

Группа "Марсель" празднует долгожданное возвращение:после пятилетнего перерыва в коллектив вновь вступает клавишник и композитор Евгений Бабенко, чьи вклад и участие стали основой уникального звучания группы и авторов известных композиций вроде "Сколько бы", "Туда где", "Эта песня для тебя", "Настроение осень", "Предубеждение и гордость". Об этом сообщило PR-агентство PR BAND Анастасии Гоголь.

Женя Бабенко вновь в "Марсель" — для нас это настоящий reunion! Все главные хиты группы создавались с ним, и я очень рад, что он снова с нами. Это отправная точка нового этапа в жизни группы, а, значит, скоро начнется работа над новым альбомом. Степа Марсель, солит группы "Марсель"

После долгого странствования Женя вернулся. Вдохновленный, с новыми идеями. Будем писать новую музыку и новые песни. Митя Блинов, саксофонист и директор группы "Марсель"

Напомним, что Бабенко решил покинуть группу в 2021 году сразу после выступления в клубе "16 Тонн". Тогда он пояснил, что собирается уехать за границу и пока не готов назвать сроки возвращения. За прошедшие годы музыкант попробовал себя в различных направлениях — от программирования и электронной коммерции до финансовых вложений, сохраняя интерес к творчеству. Он продолжал создавать аранжировки, музыку для танцевальных постановок и театра, работал над инструментальными партиями для других артистов. Примечательно, что танец коллектива ЮДИ из Томска с музыкальной композицией, написанной Евгением, попал в финал престижного конкурса Arabs Got Talent в 2024 году.

Я понял, что могу делать многое, но в итоге осознал: именно в музыке я действительно нужен. У меня есть способности, которые ценят другие люди, и я чувствую ответственность за то, чтобы реализовать этот талант. Женя Бабенко, клавишник группы "Марсель"

Зимой 2026 года руководители группы, Степа Ледков и Митя Блинов, предложили Бабенко возвратиться в коллектив после ухода предыдущего участника Ильи Пака. Евгений принял предложение, поскольку увидел необходимость своего участия в дальнейшей судьбе команды. При этом оба лидера группы подтвердили, что разрыв с прежним клавишником состоялся мирно и дружелюбно.

Теперь поклонники смогут увидеть обновленную версию группы на концертах в Новосибирске и Шерегеше в феврале, а также в Москве 8 марта в клубе "16 тонн", где прозвучат праздничные композиции, приуроченные к 8 марта.

Фото: PR-агентство PR BAND Анастасии Гоголь