Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе

Станислав Оранский рассказал о том, какую информацию дипмиссия передала властям Марселя о нападавших.

Камера генерального консульства России во французском городе Марселе зафиксировала лицо одного из нападавших, когда он снял маску. Соответствующей информацией с журналистами "РИАНовостей" поделился дипломат Станислав Оранский. Он уточнил, что преступники пришли на задание в масках, а также замотанными лицами.

После совершения этого нападения, тот, который бросал бутылки с зажигательной смесью, вернее, это взрывчатое вещество было, он снял маску, уже когда уходил, и случайно попал на нашу камеру - и было чётко видно его лицо. Станислав Оранский, генконсул РФ

Специалист пояснил, что теперь местным правоохранительным органам предстоит установить гражданство нападавших. На данный момент понятно, что у одного из злоумышленников европейский тип лица, а второй, предположительно, мог быть украинцем или также французом. В западных СМИ ранее появились данные о том, что оба подозреваемых являются гражданами Франции.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости