RMC: в Марселе задержали двоих человек в связи со взрывом в генконсульстве РФ

Полиция подозревает в преступлении мужчин, участвовавших в проукраинском митинге.

Два человека задержаны французскими правоохранительными органами в связи со взрывом в генеральном консульстве России в Марселе. Соответствующая информация распространилась от местного телеканала RMC. В иностранном СМИ указали, что в районе морского порта пойманы мужчины в возрасте 48 и 59 лет. Эти лица задержаны после проведения проукраинского митинга. Согласно сведениям французского канала, двое задержанных ранее не были известны полиции.

Один из них подозревается в том, что он бросил взрывные устройства по российскому генконсульству. сообщение от RMC

Ранее в российском генеральном консульстве в Марселе информировали общественность о том, что то неизвестные в понедельник утром, 24 февраля, бросили три предмета на территорию дипломатической миссии, два объекта взорвались. В результате происшествия никто не пострадал. Также материального ущерба зданию генконсульства не нанесено. Полиция ранее оцепила территорию, которую несколько часов обследовали саперы, осуществившие два контролируемых взрыва подозрительных предметов. Городская прокуратура начала расследование за нанесение ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение своим подчиненным возбудить уголовное дело по факту нападения на генонсульство РФ во Франции.

СК завел дело после нападения на генконсульство РФ в Марселе.

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