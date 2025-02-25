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СК завел дело после нападения на генконсульство РФ в Марселе

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Светлана Петренко указала, что расследование проходит во взаимодействии с сотрудниками МИД РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на генеральное консульство России во французском городе  Марселе. Соответствующее заявление журналистам в видеобобращении сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она пояснила, что речь идет о признаках преступления по части 2 статьи 360 УК РФ. В тексте говорится о нападении на лиц или учреждения которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

В рамках уголовного дела осуществляется взаимодействие с МИД России, готовится международный запрос о правовой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Светлана Петренко, пресс-секретарь  СК РФ

Передававшего информацию украинским кураторам мужчину приговорили к 16 годам заключения.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: генконсульство, марсель, светлана петренко, следственнный комитет, уголовное дело, франция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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