Передававшего информацию украинским кураторам мужчину приговорили к 16 годам заключения

Мужчина проведет 16 лет в местах лишения свободы.

На территории Московской области оглашен приговор местному жителю, признанному виновным в террористической деятельности. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале Следственного комитета по региону. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что собранные доказательства признаны судебной инстанцией достаточными для вынесения приговора мужчине из городского округа Домодедово. Он признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, контрабанде оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых вещества, незаконном изготовлении снарядов к огнестрельному оружию. Речь идет о части 1 статьи 226.1, части 1 статьи 30, части 1 статьи 205.1, части 1 статьи 222, части 1 статье 222.1 и части 1 статьи 223 УК РФ.

Вторым Западным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Правоохранительные органы установили, что 11 апреля 2024 года осужденный, находясь на территории Подольска, осуществил съемку расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны Военно-космических сил страны, а также зафиксировал географические координаты объекта. Далее злоумышленник отправил полученные сведения посредством мессенджера кураторам из киевского режима для дальнейшего военного наведения дронов по цели. Также в 2017 году осужденный незаконно переместил с украинской земли через государственную границу с Россией оружие, которое незаконно хранил по месту своего жительства. Дополнительно мужчина осуществлял изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, планируя совершение террористического акта ради дестабилизации обстановки в Москве, Брянской, Курской, Белгородской областях. Преступления были направлены против безопасности объектов гражданской инфраструктуры, войсковых объектов и путей сообщения железнодорожного транспорта.

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве супруги в 2014 году.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области