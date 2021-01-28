В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве супруги в 2014 году

Его 34-летняя жена умерла от нескольких ударов ножом.

В Тосненском районе Ленобласти арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве его собственной жены. Преступление было совершено более 10 лет назад в деревне Глинка, – сообщают в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета.

Ранее расследование уголовного дела по данному преступлению было приостановлено в связи с тем, что в СК не смогли установить личность подозреваемого. Однако в ходе длительной работы криминалистов правоохранителям, опиравшимся на экспертные исследования, удалось вычислить возможного виновного.

Им оказался муж потерпевшей. Его причастность к преступлению была подтверждена совокупностью доказательств, собранных в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий.

Так, в СК установили, что 13 мая 2014 года в деревне Глинка Тосненского района Ленобласти фигурант дела, действуя умышленно, в ходе ссоры с супругой напал на нее. Мужчина нанес ей несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов, в связи с чем34-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение. Следствием возбуждено ходатайство перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет Ленинградской области

Ранее мы рассказывали, что в коммунальной квартире на Восстания женщина напала на супруга с ножом.

Видео: Следственный комитет Ленинградской области