"Причиной стала любовь": Степа "Марсель" об уходе клавишника Евгения Бабенко из группы

Эта новость оказалась шоком для всего коллектива.

Солист группы "Марсель" Степан Ледков рассказал Piter.TV о причинах ухода бессменного клавишника Евгения Бабенко. По словам музыканта, весь коллектив был шокирован этой новостью. Причиной этого внезапного решения оказалась любовь.

Так бывает у людей, так случается. Вообще отношения чувства такая штука, на которую мы не можем повлиять. Было бы глупо просить Женю остаться, потому что он был бы не в своей тарелке, ему хотелось бы умчаться туда, куда он хочет. Мы приняли это решение, не было никаких споров, ни ругани. Я просто почувствовал, что Жене это нужно сейчас. Вот и все. Степан Ледков

Евгений Бабенко сообщил о своем уходе сразу после концерта в клубе "16 Тонн". Он заявил, что уезжает в другую страну и непонятно, когда вернется. Музыкант посоветовал своим коллегам искать другого клавишника.

Нам пришлось действовать. Мы нашли через наших друзей хорошего клавишника. Я созвонился, и уже через 2 дня он играл с нами на концерте. Степан Ледков

Новым участником группы "Марсель" стал Илья Афанасьев. Он работает с музыкальным коллективом уже около двух недель.

С Ильей до конца мы не смогли сыграться, как это можно за такой период сыграться? Но я думаю, что все будет хорошо. Илюха – очень адекватный, очень творческий человек, мы с ним на одной волне, это очень важно. Он быстро все схватывает, поэтому с ним достаточно легко. Он быстро привыкнет. Я ему покажу, что да как. Степан Ледков

Видео: Piter.TV