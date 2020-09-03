На жену солиста группы "Марсель" с крыши упала глыба льда

Девушку осмотрел невролог. Ей сделали КТ.

С женой солиста группы "Марсель" Степана Ледкова Катей Кляйн случился неприятный инцидент. Девушке на голову упала "жирная, тяжеленная" глыба льда. Об этом она рассказала в Instagram.

"Гематомы внутри, слава Богу нет, но доктора сказали, что она может еще появиться", - отметила Катя.

Девушку осмотрел невролог, ей сделали КТ. Сейчас Катя находится дома, хотя она была готова лечь в больницу.

"Чтобы вы понимали, я за неделю два раза до этого ударилась головой очень сильно. И тут глыба льда с крыши, которая разломалась об мою голову. Больно и страшно", - поделилась переживаниями супруга Степы "Марселя".

Ранее Степа "Марсель" рассказал об уходе клавишника Евгения Бабенко из группы.

Фото: Instagram / katikleinee