На жену солиста группы "Марсель" с крыши упала глыба льда

С женой солиста группы "Марсель" Степана Ледкова Катей Кляйн случился неприятный инцидент. Девушке на голову упала "жирная, тяжеленная" глыба льда. Об этом она рассказала в Instagram.
"Гематомы внутри, слава Богу нет, но доктора сказали, что она может еще появиться", - отметила Катя.
Девушку осмотрел невролог, ей сделали КТ. Сейчас Катя находится дома, хотя она была готова лечь в больницу.
"Чтобы вы понимали, я за неделю два раза до этого ударилась головой очень сильно. И тут глыба льда с крыши, которая разломалась об мою голову. Больно и страшно", - поделилась переживаниями супруга Степы "Марселя".
Ранее Степа "Марсель" рассказал об уходе клавишника Евгения Бабенко из группы.
Фото: Instagram / katikleinee
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