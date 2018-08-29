Группа “Марсель” устроила романтический концерт на крыше Петербурга

Исполнители подарили слушателям новую песню.

В среду, 3 июля, на крыше Roof Place состоялся концерт группы Марсель. Часть средств с мероприятия будет направлена в благотворительный фонд "Когда ты нужен".

Всем , кто купил билеты на благотворительность огромное спасибо! Спасибо, друзья. То есть вы не только на хороший концерт сходили, но и людям помогли",- поблагодарил со сцены солист группы,

​​​​​- Марсель

Кроме того, публику ждала живая музыка, полный оригинальный состав группы и неповторимая атмосфера "Марсель"

Несмотря на плохую погоду, на площадке собралось много зрителей, которые на протяжении всего концерта пели любимые песни вместе с группой.

"Любовь согреет всех нас, но лучше быть готовым к перепадам температур и одеться по погоде, а также взять с собой зонт или дождевик", - написали на официальной странице мероприятия Вконтакте,

- Марсель

До начала концерта солист группы Степа Марсель поделился с нами, как зарядиться хорошим настроением перед концертом:

"Настроение отличное, на самом деле, я призвал всех не расстраиваться, приходить на концерт, здесь тент есть, можно дождевички приобрести. Концерт пройдет, я думаю, на "ура", в принципе, как и всегда. Мне кажется стоит послушать хорошую музыку какую то, какой нибудь драм-н-бейсик, у вас всегда настроение будет вообще ништяк!",

- Марсель

Помимо хитов "Предубеждение и гордость", "Здравствуй,мам!" и "Сколько бы", петербургские романтики представили слушателям новую песню "Как так".

Исполнители признались, что обожают свою публику:

"У нас ничего больше нету. Только музыка и вы!",

- Марсель

Видео: Piter.TV