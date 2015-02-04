Группа 25/17 выступит на ROOF FEST в Петербурге

10 июня 25/17 выступит на фестивале концертов на крыше ROOF FEST с большим акустическим концертом. Группа исполнит хиты разных лет в новом звучании с расширенным составом музыкантов.

В текстах песен группы 25/17 открываются новые смыслы повседневной жизни и проблематика жизненных ценностей: любовь к стране, религия, совесть, призвание. Билеты на концерт можно приобрести здесь.

С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят Рита Dakoта, Лолита, Вячеслав Бутусов и другие артисты.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, Noize MC, Димы Билана.

Концерт группы 25/17 пройдет в Петербурге 10 июня 2022 года в 20:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30).

Фото: ROOF FEST