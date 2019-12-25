Эротические календари и порнокассеты нашли в доме Анатолия Вассермана

Вассерман объяснил Собчак, зачем хранит календари с обнаженной натурой.

Журналистка Ксения Собчак во время интервью с депутатом Госдумы и публицистом Анатолием Вассерманом заглянула в его спальню, которая одновременно используется как рабочий кабинет. Большую часть комнаты занимает библиотека, а рядом находятся стол с компьютером и верхний ярус двухъярусной кровати.

На стенах комнаты журналистка заметила множество эротических календарей с изображениями обнаженных женщин. Вассерман пояснил, что календари входят в число его коллекций, и сравнил их с экспонатами музеев, где также представлена обнаженная натура. Собчак обратила внимание, что все календари открыты на апреле, после чего депутат подтвердил, что действительно переворачивает их на один и тот же месяц.

Помимо календарей, в доме Вассермана Собчак обнаружила коллекцию порнокассет. Интервью с депутатом было опубликовано на YouTube.

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Фото: magnific (pvproductions)