Блогер Давид Манукян снялся в клипе Ольги Бузовой "Лайкер"

Он сыграл ее возлюбленного.

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала на своем YouTube-канале новый клип про ревность и социальные сети.

Песня называется "Лайкер", в клипе роль ее мужа сыграл популярный блогер Давид Манукян. По сюжету, Бузова замечает, что ее любимый постоянно ставит лайки другим девушкам. Она не оставила этот факт без внимания и устроила настоящую битву сковородой и сосисками.

Застукали свою вторую половину с поличным? Успокойтесь, досчитайте до десяти, а дальше мирно и спокойно обсудите с ним эту проблему… ну или сделайте это, как Ольга Бузова!

Видео уже оценила подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк, которая попросила провести мастер-класс по боевым приемам.

Ранее Бузова закрыла доступ к Instagram-аккаунту после шутки про блокадницу.

Видео: YouTube/ Ольга Бузова