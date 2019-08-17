Бузова закрыла доступ к Instagram-аккаунту после шутки про блокадницу

Теперь смотреть публикации теледивы могут только ее подписчики.

Певица и телеведущая Ольга Бузова закрыла доступ к своему Instagram-аккаунту после шутки про блокадницу. Теперь смотреть публикации теледивы могут только ее подписчики. Другие пользователи социальной сети должны направить запрос на подписку, который Бузова будет одобрять лично. К 17 августа у звезды более 12 тысяч публикаций и 16,2 млн подписчиков.

Скандал вокруг шутки про блокадницу разразился несколькими днями ранее. Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она жадно вылизывает тарелку и заявляет: "Ну, вкусно мне! Я – блокадница".

Пользователи интернета и некоторые коллеги по цеху шутку телеведущей не оценили. В сети запустили хэштег "ОляИзвинись". Зампред партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин написал жалобу генпрокурору Юрию Чайке, в котором попросил заблокировать аккаунт Бузовой в Instagram.

Сама Бузова назвала ажиотаж вокруг публикации "странной реакцией". Она пояснила, что родилась в Ленинграде и детство провела со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду. Позже теледива извинилась за сказанное, однако ролик удалять не стала.

Видео: Instagram / buzova86