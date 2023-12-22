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Путин и Собянин встретили Пасху в храм Христа Спасителя

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Глава государства и мэр столицы вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм.

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин встретили Пасху в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава государства и мэр столицы вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм. Также сообщается, что в кафедральном соборе на Волхонке патриарх всея Руси Кирилл совершает пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент и предстоятель Русской церкви обменялись пасхальными подарками.

Ранее Путин призвал повышать качество юридической техники.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир путин, мэр москвы, пасха, президент россии, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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