Путин и Собянин встретили Пасху в храм Христа Спасителя

Глава государства и мэр столицы вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм.

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин встретили Пасху в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава государства и мэр столицы вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм. Также сообщается, что в кафедральном соборе на Волхонке патриарх всея Руси Кирилл совершает пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент и предстоятель Русской церкви обменялись пасхальными подарками.

Ранее Путин призвал повышать качество юридической техники.

Видео: Telegram / РИА Новости