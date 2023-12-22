Самая яркая звезда из Санкт-Петербурга в шоу "Человек-невидимка" на ТВ-3: Ольга Бузова станет гостем премьерного выпуска проекта

Даже невидимка может рассказать все о себе с помощью самых незначительных деталей! Почерк, личные вещи, линии на ладони говорят о человеке не хуже его биографии. Убедиться в этом можно будет уже совсем скоро: 22 марта в 18:30 на ТВ-3 стартует юбилейный, 15-й сезон проекта "Человек-невидимка".

Легендарная программа возвращается на телеэкраны, чтобы еще раз показать зрителям настоящее чудо! Команда опытных специалистов заглянет в будущее, разоблачит тайны прошлого и ответит на самые животрепещущие вопросы приглашенного звездного гостя с помощью своих сверхспособностей. В их распоряжении немного личных предметов гостя и совсем мало времени, чтобы узнать, кто находится за кулисами. До последней минуты они ничего не знают о герое, не видят и не слышат его, не могут общаться друг с другом. Знаменитость, в свою очередь, наблюдает за происходящим из тайной комнаты.

Актриса Эвелина Блёданс на протяжении пяти лет была бессменной ведущей шоу "Человек-невидимка". В юбилейном сезоне она вернется к своей роли, чтобы стать посредником между звездными гостями и экспертами.

Первым гостем юбилейного сезона "Человека-невидимки" станет одна из самых обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса и уроженка Санкт-Петербурга – Ольга Бузова. Она уже была на проекте в 2017 году и вернулась вновь, чтобы найти ответы на свои главные вопросы:

Я любопытная и интересуюсь всегда чем-то новым. Я ничего не боюсь, ничего не скрываю, живу по чести и по совести. У меня простые вопросы жизненные: буду ли я счастлива как женщина, что меня ждёт в карьере. Хотя для меня неважно сейчас выйти замуж. Главное – не замужество, а любовь. Ольга Бузоваа, актриса, телеведущая

Поддержать Ольгу пришли её давние подруги, Мария Погребняк и Анастасия Крайнова.

Смогут ли эксперты рассказать о судьбе Ольги? Ждет ли ее настоящая любовь в будущем? Почему ее предыдущие отношения так болезненно заканчивались? Помирилась ли она с сестрой? И в чем секрет ее красоты? Включайте ТВ-3 в пятницу, 22 марта, в 18:30, чтобы узнать ответы на все эти вопросы.

Фото: ТНТ