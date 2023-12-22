Участники шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" поучаствовали в public-talk в Петербурге

В субботу, 23 марта, на телеканале ТНТ стартует 24 сезон "Новой Битвы Экстрасенсов" с новыми участниками, имена которых пока еще неизвестны. Зато известны имена тех, кто уже участвовал в проекте, неоднократно показывал и доказывал свои необычные способности. О новом сезоне, а также об экстрасенсорике, о магии и многом другом в рамках public-talk в Петербурге на площадке VOKZAL 1853 10 марта поговорили самые известные участники проекта "Битва сильнейших" Виктория Райдос и Олег Шепс, ведущий – менталист Илья Ларионов.

На мероприятие пришло более 700 человек. Каждый хотел не только увидеть своих любимых экстрасенсов, но и задать вопросы. Беседу модерировал Илья Ларионов, а Виктория и Олег с удовольствием отвечали на вопросы. Разговор получился интересным и теплым. Зрители интересовались практической работой экстрасенсов, спрашивали мнение о коллегах и интересовались глобальными вопросами появления дара, его принятие. Не обошлось и без просьб "посмотреть", много ли в зале "мертвых душ".

Все участники public-talk остались под большим впечатлением от встречи.

Для меня формат public-talk был новым, раньше я не участвовал в подобных мероприятиях. Два часа пролетели на одном дыхании. Когда все люди в одной теме, объединены общим интересом, тогда можно, унести максимум с этой встречи. Лично для себя я понял, что нужно искать людей с твоими общими интересами, собираться вместе и быть максимально полезными друг для друга. Это очень простая мысль, но я прожил вчера ее на уровне тела. Для меня это был классный опыт. И несмотря на популярность проекта, я рад такой тактичности и внимательности людей, которые пришли послушать. Петербургская публика всегда отличается способностью думать, размышлять, искать что-то истинное. Не даром город называется "мистическим"! Илья Ларионов

Я наполнилась энергией и зарядилась! Для меня стало неожиданностью, что придет столько людей! Я почувствовала единение с залом – все были очень внимательными, тактичными и воспитанными. Организация была на высшем уровне: до вчерашнего дня, я никогда не участвовала в подобном мероприятии, мне очень понравилось! Особенно, атмосфера той любви, которая царила в пространстве. Желаю всем посмотреть "Новую Битву Экстрасенсов", чтобы узнать, какие методы в экстрасенсорике на сегодняшний день использует новое поколение. Виктория Райдос

Петербург встретил нас со свойственной ему строгостью, но в этом и есть его главная изюминка. Он как требовательный отец – от пристального взгляда которого ты выпрямляешь спину. Я знаю, что многие считают ваш город депрессивным, но я его таким не ощущаю. Мне приятно было видеть искреннюю заинтересованность и радость в глазах зрителей. Это новый для меня формат. Признаюсь честно, я немного нервничал. Но все прошло в теплой, дружеской атмосфере. Хочу поблагодарить Петербург за теплый прием, небанальные вопросы и сказать: "Верьте в себя и свои силы, не наделяйте других людей властью над вами и заботьтесь о собственной безопасности. Вы и есть магия". Олег Шепс

А уже 23 марта на ТНТ стартует сразу две громких "магических" премьеры: в 19:00 начнется "Новая Битва экстрасенсов", а в 21:30 – мистическо-романтическое шоу "Невеста. Экстра любовь", в котором Константин Гецати будет искать свою вторую половину. Илья Ларионов станет ведущим в обоих шоу.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия