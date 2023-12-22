Сергей Светлаков: "Для меня Петербург – это город, где я становлюсь счастливее"

Такие люди, как Сергей Светлаков, точно не нуждаются в представлении. В конце концов, именно над его шутками уже больше двух десятилетий смеется вся страна. Этой весной мы получим очередную порцию его юмора: 1 апреля на ТНТ стартует комедийный сериал "Казачок", где комик является автором сценария и продюсером. А уже 15-го там же начнется показ "Светлаков+" – авторского скетч-шоу Сергея. Кроме того, он на постоянной основе поддерживает молодых юмористов во втором сезоне программы "Лига городов".

Мы встретились с Сергеем, чтобы выяснить все подробности его проектов. А заодно узнали, на кого он равняется в мире юмора, и как относится к Санкт-Петербургу.

Скоро на ТНТ выйдет "Светлаков +". Далеко не все артисты удостаиваются шоу имени себя. Был ли этот проект вашей собственной идеей или предложением, от которого невозможно отказаться?

Когда еще только шли разговоры о моем возвращении на канал ТНТ, мы обсуждали в каком формате это может случиться. Тогда я спросил: "Что вы хотите?". Уже была идея проекта, где можно сидеть в жюри. Как вы понимаете, речь о "Лиге городов", существовавшей на тот момент только на бумаге. Но нужен был и какой-то флагманский проект, где я бы смог проявить свои актерские возможности. Однако, еще ничего конкретного не придумали. Я побоялся, что мне предложат что-то непонятное, неконтролируемое и скажут: "Вот, Сережа, такой сериал, где нужно играть очень серьезного врача". Неизвестное пугало, и тогда мне пришло в голову, что большое я должен придумать сам. В голове родилась мысль: если есть "Галустян +", то может же быть и "Светлаков +". Я озвучил Тине Канделаки эту идею, она щелкнула пальцами и сказала, что это именно то, что нужно.

Очевидно, когда я стал автором проекта, градус ответственности для меня только вырос. Однако, это не пугает, а даже радует. Получается, ты сам растишь этого ребенка, придумываешь всё, пишешь. В этом шоу я ответственен за всё, то есть не смогу свалить вину на других, если что-то пойдет не так. Например, если по цифрам или по восприятию общества что-то произойдет, обвинять будет некого, только меня, а свою вину я отрицать не буду. А если победа, то буду рад разделить ее с ТНТ.

Вас можно называть шоураннером этого проекта?

Да, мы – студия "Свердловск". Нас три человека – я, Саид Давдиев и Максим Лебедев – и мы ответственны за всё.

В том числе за сценарий и продюсирование?

Да, абсолютно за всё. На нас и монтаж, и маркетинг, пиаром мы совместно с каналом ТНТ занимаемся. Поэтому на всех стадиях стараемся присутствовать и всё контролировать, искать какое-то общее направления, зная все процессы изнутри.

А что с отбором персонажей? Вы также участвовали?

Естественно! Мы вместе придумывали очень много героев, кого-то отсеивали, пропуская через собственные фильтры - наши представления о том, какими они могут быть. Потом уже пришли на ТНТ со своей "выжимкой", и тут включился канал со своим видением. Условно говоря, у канала же есть свой план развития на ближайшие годы, поэтому какой-то герой мог не подходить. В итоге нашли совместное решение.

Честно говоря, изначально я хотел, чтобы в проекте были только новые персонажи. Но на ТНТ сказали, что для них важно наследие "Нашей Раши". Многие зрители помнят это шоу, что заметно по повторам, которые идут в 50-й раз и показывают неплохие цифры. Поэтому меня попросили, чтобы в новом продукте было несколько старых персонажей. Я ответил: "Окей, но тогда у них будет своя жизнь, случится некое преображение". В результате, появятся три героя из "Нашей Раши", но они поменялись и оказались в других обстоятельствах. Кроме того, будут четыре новых персонажа.

Есть ли у вас любимчик среди них?

Если честно, то за каждую линию я бы давал маленького внутреннего "Оскара". Мне очень нравится драматургия того, что происходит. Например, один из персонажей - заворовавшийся чиновник маленького города. Долгое время он не видел никаких границ и пределов в том, чем занимался. Его линия мне очень симпатична, потому что из скетча в скетч герой меняется в лучшую сторону. К нему является его совесть в исполнении Ирины Розановой. Он проходит путь общения с ней, и в финальной серии совесть уже не уходит. Мне нравится эта история, кроме того, большое удовольствие - поработать с великой актрисой. Ирина тоже прочувствовала эту драматургию, она болела материалом.

В другой линии я играю немецкого блогера, приехавшего в Россию, чтобы попробовать выжить. До этого он уже поднимался в горы, побывал в кратере вулкана и везде снимал блог. Теперь герой оказывается в России и выживает здесь: в русской бане, на русской свадьбе, в русском автобусе утром по дороге на работу. Этот немец проходится по всем тем вещам, которые отличают нас от других стран, по всему нашему маленькому трэшу. В начале каждого скетча я немного рассказываю про персонажа по-немецки, а потом всю историю не произношу ни одного слова, и людям всё должно быть понятно. В итоге получается такое ментальное путешествие, взгляд со стороны и на наши стереотипы, и на иностранца в России. Этого персонажа я тоже люблю и понимаю.

Про каждого из герой я могу рассказывать с такой же любовью и объяснять, в чем его уникальность. Надеюсь, что зрители всю эту палитру оценят и примут, а также полюбят новых героев.

Если говорить в целом о скетчкомах как о жанре, есть ли у вас любимые комедийные проекты из тех, где вы не принимали участие?

Круче, чем сделан "Монти Пайтон", наверное, сложно что-то придумать. И это помимо того, что они были родоначальниками если и не самого по себе абстрактного юмора, то в целом многих форм, скетчей, зарисовок. Они - экспериментаторы, вдохновившие огромное количество людей по всему миру заняться юмором. Поэтому "Монти Пайтон" для меня на первом месте.. Ты смотришь на них, и понимаешь, что всё это живо и работает по сей день.

И всё, что производится сейчас так или иначе вдохновлено ими…

Да, так и есть. Если уходить совсем далеко в черно-белое кино, то ведь и короткие немые фильмы Чарли Чаплина, тоже живые и великие. Всё развивается по спирали, поэтому я совсем не удивляюсь, когда пытаюсь вдохнуть новую жизнь во что-то старое. Ничего плохого в этом нет, я не воспринимаю это как отсутствие идей, скорее как возможность не потерять наработанное.

Вас часто спрашивают, кто ваш любимый комик. Ответ на этот вопрос, со временем как-то меняется? Появляются ли у вас новые источники вдохновения?

Знаете, я не могу назвать одного человека, скорее это что-то собирательное. Я родился в Советском Союзе и всегда был в восторге от Гайдая. С годами стало понятно, что всё им созданное, - это не так просто, как кажется. Сколько бы попыток повторить его эксцентричный юмор, но все они смотрятся ужасно примитивно. Сам по себе жанр, казалось бы несложный, утрированный, основанный на легких гэгах, падениях и ухмылках, в своем совершенстве становится искусным.

Туда же можно добавить "Монти Пайтон", о которых мы уже говорили. Также с детства задал ориентиры КВН. Было очень много классных звёзд в командах, и им хотелось подражать. Поэтому в моем случае все это некий коктейль юмора, разные источники. Я не могу сказать, что вот у меня висел портрет Эдди Мёрфи, и мне нравились только его стендапы и фильмы. Все они - разные части меня.

Если говорить про юмор, нельзя не вспомнить "Лигу городов". Начался второй сезон, и команды продолжают шутить о том, что вы – самый опытный член жюри, и выросли на другом юморе. А когда вы смотрите на них, чувствуете ли вы, что они - другие? Непохожие на вас?

Наверное, нужно очень сильно постареть, чтобы сказать: вот, они - совсем другие. Конечно, меняются слова, возможно формы, но я не скажу, что люди сильно отличаются. Просто они - молодые, в них много энергии, желания что-то пробовать. А те, кто постарше, уже миллион раз это проходили, мы - более размеренные.

Интересно, что когда-то я сидел в жюри в "Comedy Баттл", лет десять назад или даже больше. Тогда Щербаков выступал как начинающий стендапер, говорил какие-то шутки и цеплялся за любую возможности пройти дальше. А сейчас мы уже вместе сидим в жюри, и часть молодежи знает Алексея лучше, чем меня. Я совершенно нормально к этому отношусь, и радуюсь, что у нас зачастую одинаковые оценки того, что мы видим на сцене. Мы поддерживаем шутки друг друга, понимаем их природу.

Поэтому я не могу сказать, что вижу что-то кардинально новое, и сейчас совсем другое поколение. Мне нравится их скорость, их энергия, от которой я сам подпитываюсь. Но, мне есть, что им рассказать и в чем помочь.

В скором времени мы ждем премьеру еще одного вашего проекта - сериала "Казачок", где вы - шоураннер. Расскажите, как он появился? Откуда в целом взялась идея отправить подростка в прошлое, да еще и в казачью станицу?

Сама идея отправить героя в прошлого существует уже очень давно. Фильмов с подобным сюжетом много и в Голливуде, и у нас. Можно вспомнить "Гостью из будущего", современных "Мы из будущего" или "Холопа". Про Голливуд я вообще молчу, там очень много этих перемещений во времени. Этому сюжетному ходу уже век, но он работает.

Вы как-то говорили, что вам бы хотелось снять то, что можно посмотреть вместе со своими детьми. Это оттуда идет?

Да, плюс у меня самого любовь к детско-юношескому кинематографу с тех пор, как я сам был ребенком. Я не пропускал ни одного фильма, многие смотрел несколько раз. Например, "Приключения электроника", "Секретный фарватер" и еще кучу всего, что современная молодежь не знает. Я всем этим бредил, даже с последних уроков сбегал, чтобы на дневном повторе не пропустить. Буквально жил внутри этих фильмов, среди этих героев. Я проникся их ценностями - возможно немного утрированными представлениями о настоящей дружбе, о любви. Мне кажется, что это то, чего нам сейчас не хватает.

Поскольку мы издание из Санкт-Петербурга, не можем не спросить: как складываются ваши отношения с этим городом? Часто ли вы там бываете?

Я обожаю этот город, для меня это одно из любимых мест в нашей стране. Обычно я бываю в Петербурге несколько раз в год, на протяжении трех лет отмечаю там свой день рождения. Могу сказать, что убегаю туда от действительности, которая в Питере как-то меньше присутствует. Это очень красивый город, у меня там много друзей. Именно в Петербурге удается раскрасить свою жизнь какими-то новыми красками свою жизнь, что не получается сделать в Москве или где-то еще. Поэтому для меня Петербург - это город, где я становлюсь счастливее.

Фото: ТНТ