Актер Алексей Симонов: "Чтобы быть с ребенком на одной волне, важно уметь играть с ним в его детские игры, а не свои"

Новый сериал "Киберпапа" стартует на ТНТ 8 апреля. Алексей рассказал о проекте, своем взгляде на воспитание и самых ярких компьютерных воспоминаниях.

Проект телеканала ТНТ "Киберпапа" попал в число самых ожидаемых проектов 2024 года после триумфального показа на фестивале "Пилот" в 2023 году. Над совместным проектом кинокомпании 1-2-3 Production и Monumental Vision работали создатели сериалов "Маньячелло", "Решала" и "Саня, газуй!". В главных ролях: Александр Робак и Юлия Пересильд. Алексей Симонов сыграл в нем директора завода.

В центре сюжета сериала профессиональный сварщик Игнат (Александр Робак) вступает в команду своего сына по киберспорту, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто "мемным" дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой. Алексей поделился своими мыслями о проекте, жизни, компьютерных играх и воспитании детей.

Сюжет сериала "Киберпапа" на ТНТ разворачивается в поле турнира по киберспорту. Вы когда-нибудь играли в компьютерные игры? Можете назвать любимые?

Мое поколение начинало с тетриса, а еще раньше с волка, который ловил падающие яйца. Потом уже пришли на смену Денди, Супер Марио, Соник, и после уже из любимых - Томb Raider на Playstation.

Как вы вообще относитесь к компьютерным играм, что думаете про турниры по киберспорту? может кто-то из ваших близких принимал участие?

У меня два замечательных сына и они обожают компьютерные игры - играют, когда позволяет время. Но киберспортом из них никто не занимается. Хотя, мне кажется, что это замечательная вещь.

Несмотря на то, что действие происходит в компьютерных клубах, основа сюжета - совсем не игры, а взаимоотношение отцов и детей. Главный герой внедрился в компанию своего пасынка, чтобы лучше его понимать. А что, по вашему мнению, важно делать, чтобы быть на одной волне с детьми?

Думаю, чтобы быть с детьми на одной волне надо уметь играть с ними не в свои игры, а в их - детские. Понимать их язык, становиться своим, это непросто - отказаться от своего возраста и практически погрузиться туда, но именно это является залогом взаимопонимания.

Насколько важно, по вашему мнению, наставничество в вашей профессии?

Наставничество в нашей профессии - это пожалуй главный способ как можно вырастить артиста. Ведь главное в учебе - не столько передать какие-то знания, навыки, это тоже важно, но это не главное, главное - заразить молодого человека профессией, своим азартом, своей любовью, тогда он начнет дальше развиваться сам!

Сейчас в книгах, различных кинопроектах поднимают тему "Внутреннего ребенка". Что для вас значит это понятие? В какие моменты вы будете своего внутреннего ребенка?

Внутреннего ребенка во мне будить бессмысленно, он вообще не спит никогда. Всю жизнь живет во мне, безобразничает, хулиганит, вопит, плачет. Единственное, мне приходится его немножко пестовать. Но быть ребенком в нашей профессии - помогает забыть про внешний мир и погрузиться в воображаемые миры.

Какие ваши личные юношеские эмоции вам бы хотелось пережить снова? Повторить?

Наверно, первую любовь. Но это невозможно и в этом как раз есть секрет. Если бы хоть что-то можно было повторить, это не было бы таким притягательным, и в этом весь кайф.

У вас большой профессиональный и жизненный опыт. Если бы вы могли встретиться с самим собой в возрасте мальчика лет 10, чтобы вы себе сказали? Какое напутствие?

Если бы я встретился с собой 10-летним навряд ли я стал бы разговаривать, я бы просто не стал на это тратить время, я наблюдал бы - смотрел и получал удовольствие, глядя чем занимается этот пацан. Может быть подошел бы и сказал: "знаешь что, не ленись!"

Вы много где снимаетесь. Успеваете ли сами смотреть фильмы или сериалы? Что из последнего увиденного вас больше всего вдохновило,зацепило или удивило?

Сериалы и фильмы почти не смотрю, есть какие-то интересные работы, но я не могу сейчас назвать, чаще это что-то веселое, интересное, оригинальное, но такого чтобы зацепило и душу тронуло - я давно не видел.

В каких проектах вас можно будет увидеть в ближайшем будущем?

Из того, что могу назвать - это работы "Киберапапа" на ТНТ и "Дядя Леша". Эти проекты перекликаются темой взаимоотношения взрослых и подростков. Я рад, что мы начали об этом говорить, то детективы и банкиры уже надоели. Идет возврат к гармоничной жизни в наших сериалах и это не может не радовать. Про другие проекты пока говорить не могу.

Что для вас значит город Петербург? Какой он для вас?

Санкт-Петербург для меня, в первую очередь, это люди. Как ни странно, в общем все люди во всех городах похожи - делятся на сословия, объединяются по интересам.. Но тем не менее, именно питерские горожане - даже приезжие, на мой взгляд, более сдержанные.

Можете назвать три самых любимых места в Петербурге для вас?

Я практически со студенческих времен, больше всего люблю старые кладбища, для меня было всегда самым интересным бродить по Волковскому кладбищу потому что там находится история города. Мне нравится ходить по некрополю и читать фамилии и звания - купец третьей гильдии, купчиха, сановник, тайный советник… Читаешь и фантазируешь о том, как эти люди жили, чем занимались. Может еще дело в одиночестве, на кладбище мало людей ничто не мешает твоим размышлениям.

Фото: ТНТ