В Санкт-Петербурге состоится предпоказ комедии "Тополиный пух" с участием Антона Лапенко

Ленту представят режиссёр Артём Лемперт, актёры Антон Лапенко и Илья Борисов.

31 июля в кинотеатре "Синема Парк Радуга" на Парке Победы пройдет петербургская премьера комедии "Тополиный пух" с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко в главных ролях. Посетить премьеру можно по билетам. А уже 1 августа фильм выйдет в прокат во всех кинотеатрах России.

"Тополиный пух" – это история одинокого неудачника Саши (Лапенко), который работает охранником в обменнике и считает, что его жизнь глобально не получилась. Саша готов сдаться, но в самый неожиданный момент он встречает авантюристку Юлю (Тарасова), влюбляется в нее и попадает в водоворот удивительных летних приключений. Ему предстоит встреча с киллером-пенсионером (Виталий Хаев), погони от полиции, драки, бесконечные разговоры с Юлей и переосмысление всей его жизни. Фильм разделен на три части, каждая из которых показывает зрителям точку зрения разных героев - Саши, Юли и киллера - на одни и те же события.

В фильме звучат хиты группы "Иванушки International", в том числе "Тополиный пух", а ее солист Андрей Григорьев-Апполонов также принял участие в съемках и сыграл камео.

Это история о любви, о людях, о том, как резко и неожиданно может измениться жизнь. О том, что никогда не надо отчаиваться, надо продолжать жизнь, потому что ты не знаешь, в какую секунду все переменится в самую лучшую сторону. И когда ты будешь счастливым человеком, то подумаешь: как же я мог раньше быть в таком отчаянии и задумываться о каких-то ужасных вещах? Так что не пропустите премьеру "Тополиный пух", это действительно хорошее кино, которое обязательно нужно посмотреть! Антон Лапенко, актёр

Для меня в первую очередь эта история о том, что нужно не опускать руки. Наоборот нужно верить в эту жизнь, верить в себя, верить в то, что всё обязательно наладится, если ты будешь относиться с любовью и добром к себе и к окружающим. Этим принципом мы руководствовались и при работе над этим фильмом, поэтому в нём очень много радости, любви, и смеха. На самом деле эти съёмки я вспоминаю с огромной любовью и теплом, и очень бы хотела вернуться, честно говоря, в то время. Что и планирую сделать в кинотеатре! И обязательно советую зрителям тоже окунуться в эту историю. Аглая Тарасова, актриса

Идея фильма принадлежит сценаристам Илье Петрухину и Олегу Гольдфайну, работавшим над сериалами "Ольга" и "Вика-Ураган". Режиссёром-постановщиком стал Артём Лемперт (дебют полного метра), при участии оператора-постановщика Кирилла Клепалова ("Дурак", "Я худею", "Ольга" и др.) Генеральные продюсеры: Артём Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев. Продюсеры от "ГПМ РТВ": Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова и Аркадий Водахов. Производство – Good Story Media и ТНТ, прокатчик - Централ Партнершип.

Гипоаллергенная комедия "Тополиный пух" — с 1 августа во всех кинотеатрах!

Фото: ТНТ