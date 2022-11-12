Мировая премьера состоится 23 августа.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер второго сезона сериала "Дорога в тысячу ли". Режиссерами проекта выступили Джастин Чон, Когонада и Лиэнн Уэлхэм.

Сюжет сериала рассказывает о девушке Ким Сон Джа, которая выросла в Пусане во время японской оккупации. Она выходит замуж за местного священника, а после переезжает в Японию, где пытается наладить жизнь, несмотря на презрение и дискриминацию корейцев.

В сериале снялись Ким Мин Ха, Ли Мин Хо, Чин Ха, Юн Е Джон и другие. Мировая премьера состоится 23 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Тополиный пух".

Видео: YouTube / Apple TV