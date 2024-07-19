  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:45
102
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел новый тизер сериала "Дюна: Пророчество"

0 0

Премьера состоится в ноябре 2024 года.

Стриминговый сервис Max представил новый тизер сериала "Дюна: Пророчество", входящий в медиафраншизу "Дюны". Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступила Элисон Шапкер.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших за 10 тысяч лет до рождения императора Пола Атрейдеса. Благодаря многолетним тренировкам члены тайного ордена "Бене Гессерит" намерены создать суперментата, наделенного пророческими способностями.

В главных ролях сыграли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Марк Стронг и другие. Премьера состоится в ноябре 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер сиквела "Битлджуса".

Видео: YouTube / Max

Теги: max, дюна пророчество, сериал, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии