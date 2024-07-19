Вышел новый тизер сериала "Дюна: Пророчество"

Премьера состоится в ноябре 2024 года.

Стриминговый сервис Max представил новый тизер сериала "Дюна: Пророчество", входящий в медиафраншизу "Дюны". Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступила Элисон Шапкер.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших за 10 тысяч лет до рождения императора Пола Атрейдеса. Благодаря многолетним тренировкам члены тайного ордена "Бене Гессерит" намерены создать суперментата, наделенного пророческими способностями.

В главных ролях сыграли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Марк Стронг и другие. Премьера состоится в ноябре 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер сиквела "Битлджуса".

Видео: YouTube / Max