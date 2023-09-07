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Вышел новый трейлер сиквела "Битлджуса"

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Мировая премьера состоится 6 сентября.

Студия Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Битлджус Битлджус". Режиссером картины выступил Тим Бертон.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших спустя 36 лет после первой части. После трагедии в семье Дитц три поколения родственников возвращаются в свою родовую гавань. Дочь Лидии по имени Астрид находит на чердаке модель города и случайно открывает проход в потусторонний мир.

В главных ролях сыграли Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Кэтрин О"Хара, Уиллем Дефо, Моника Беллуччи и другие. Мировая премьера состоится 6 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер мультфильма "Ози: Голос джунглей".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: warner bros pictures, битлджус, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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