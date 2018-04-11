  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:54
72
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел дублированный трейлер мультфильма "Ози: Голос джунглей"

0 0

Премьера в России состоится 15 августа.

Кинокомпания "Вольга" выпустила дублированный трейлер мультфильма "Ози: Голос джунглей". Режиссером картины выступил Тим Харпер.

Сюжет расскажет историю маленького орангутанга по имени Ози. Герой теряет связь с семьей, когда его лес начинает уничтожать компания по производству пальмового масла.

Роли озвучили Лора Дерн, Джимон Хонсу, Амандла Стенберг и другие. Премьера в России состоится 15 августа.

Ранее DreamWorks анонсировала выход пятой части "Шрека".

Видео: YouTube / Вольга

Теги: вольга, мультфильм, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии