DreamWorks анонсировала выход пятой части "Шрека"

Выход мультфильма состоится 1 июля 2026 года.

Киностудия DreamWorks анонсировала выход пятой части серии мультфильмов "Шрек". Об этом сообщили в соцсетях компании.

Подробности сюжета не уточняются. К озвучиванию своих персонажей вернутся Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Пятая часть продолжит историю огра по имени Шрек и его друзей. Выход мультфильма состоится 1 июля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Гладиатор 2".

Видео: X / DreamWorks Animation