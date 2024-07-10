DreamWorks анонсировала выход пятой части "Шрека"

Киностудия DreamWorks анонсировала выход пятой части серии мультфильмов "Шрек". Об этом сообщили в соцсетях компании.
Подробности сюжета не уточняются. К озвучиванию своих персонажей вернутся Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Пятая часть продолжит историю огра по имени Шрек и его друзей. Выход мультфильма состоится 1 июля 2026 года.
Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Гладиатор 2".
Видео: X / DreamWorks Animation
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