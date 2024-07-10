Вышел первый трейлер фильма "Гладиатор 2"

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер фильма "Гладиатор 2". Режиссером картины является Ридли Скотт.
Сюжет продолжит историю первой части, вышедшей в 2000 году. В центре сюжета окажется Луций, племянник императора Комода, который решил пойти по пути гладиатора, каким был бывший полководец Максимус.
В главных ролях сыграли Пол Мескал, Педро Паскаль, Дэнзел Вашингтон, Конни Нильсен, Джозеф Куинн и другие. Мировая премьера состоится 22 ноября.
Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер фильма "Формула-1".
Видео: YouTube / Paramount Pictures
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