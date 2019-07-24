  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:26
118
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел первый тизер фильма "Формула-1"

0 0

Мировая премьера состоится 27 июня 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. представила первый тизер фильма "Формула-1". Режиссером проекта выступил Джозеф Косински.

Сюжет расскажет о вымышленной гоночной команде "Алекс", которая получает восходящую звезду гонок Джошуа Пирса. Владелец команды хочет дать новичку опытного наставника и приглашает на эту должность старого друг Санни Хейса, который выступал в "Формуле-1" в 1990-х.

В главных ролях сыграли Брэд Питт, Хавьер Бардем, Демсон Идрис и другие. Мировая премьера состоится 27 июня 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер боевика "Особо опасный пассажир".

Видео: YouTube / FORMULA 1

Теги: warner bros pictures, тизер, фильм, формула 1
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии