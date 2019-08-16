Instagram Бузовой могут заблокировать из-за "блокадного" видео

Зампред партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин написал жалобу генпрокурору Юрию Чайке.

Instagram российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой могут заблокировать из-за "блокадного" видео. Заместитель председателя партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин написал жалобу генпрокурору России Юрию Чайке и в официальной форме попросил принять меры против "блокадницы". Информация опубликована на сайте телеканала "РЕН ТВ".

Бородин считает, что Бузова оскорбляет ветеранов и растлевает молодежь. В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не судить "девочку" строго.

Отсутствие серого вещества в ее голове не позволяет мне сделать вывод о том, что она это говорит осознанно. Не судите девочку строго, она говорит, как умеет. Виталий Милонов

Негативно отнеслись к публикации Ольги и петербуржцы. 14 августа они вышли на улицы города с плакатами, в которых призвали Бузову извиниться. В соцсетях даже запустили хэштег #ОляИзвинись.

Несколько дней назад Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она жадно облизывает тарелку. В свое оправдание телеведущая заявила, что она — блокадница.

Видео: Instagram / buzova86