Ольга Бузова облизала тарелку и оправдалась тем, что "она блокадница"

Так она оправдала свое облизывание тарелки.

Ольга Бузова выложила в Instagram видео, на котором она облизывает тарелку. Певица и телеведущая попыталась оправдать свой поступок тем, что "действительно вкусно" и она "блокадница".

Такое поведение крайне возмутило ее подписчиков. Они недоумевали, как певица и телеведущая могла приравнять себя к блокадникам. Также простые пользователи хотели бы извиниться перед жителями блокадного Ленинграда за такой поступок. Они отмечают максимальное несоответствие поведения и образа жизни звезды этому слову.

При этом, многим фолловерам видео показалось наигранным, постановочным, чтобы просто "спровоцировать скандал".

Ранее Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии МУЗ ТВ в окружении верблюдов и нукеров.

Видео: Instagram/ Ольга Бузова