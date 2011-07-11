Телеведущая рассчитывала произвести фурор, однако получила совершенно противоположную реакцию.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии МУЗ ТВ в окружении верблюдов и нукеров. По всей видимости, звезда рассчитывала произвести фурор, однако получила совершенно противоположную реакцию.

Даже фанаты не оценили образ певицы. Возможно, им показалась задумка Бузовой слишком вычурной. Пользователи интернета пожалели бедных животных, написав в социальных сетях: "Смех да и только ну что делать если судьба у нее такая, быть шутом", "Как можно быть такой глупой? При такой погоде бедных животных мучить. Да забудут тебя скоро и хайп твой не спасет" (орфография и пунктуация сохранены – Прим.ред).

Годами ранее Ольга Бузова приезжала на премию в образе жемчужины и сидела в раковине. Также она проходила по красной дорожке на коне. Сейчас решила всех удивить появлением в окружении верблюдов и мужчин.

Ранее мы писали, что Бузова перевоплотилась в домохозяйку-киборга в новом клипе с Батрутдиновым.

Фото: Instagram / buzova86

Видео: Instagram