Ольга Бузова объяснила, почему не ходит на свидания 

Певица полюбила себя и не хочет мимолетных романов

Поп-певица и телеведущая Ольга Бузова впервые за долгое время вышла к журналистам и подняла тему баланса между работой и личной жизнью. На концерте Big Love Show, в интервью журналу The Voice, она откровенно поделилась своими мыслями на этот счет.

В преддверии 14 февраля Бузова рассказала об идеальном свидании, подчеркнув, что главное – это любовь, которая может превратить даже просмотр сериала дома в особенное событие. Однако Ольга призналась, что сейчас свидания в ее жизни отсутствуют. Проверив телефон прямо на сцене и не обнаружив сообщений от поклонников, звезда едва сдержала слезы.

Я нравлюсь мужчинам, – заявила Бузова, – но пока не люблю никого из них. Не хочу мимолетных романов Ольга Бузова, певица

Певица подчеркнула важность внимания к "мелочам", которые для нее являются показателем искренности чувств: подает ли мужчина руку, желает ли доброго утра, интересуется ли ее выступлением. Отсутствие таких знаков внимания расстроило Ольгу. Артистка взяла паузу в активном поиске второй половинки. Сейчас, по словам Бузовой, в приоритете достижение внутренней гармонии.

Пытаюсь найти этот баланс. Думать о себе, вспоминать о себе и не откладывать на потом свои желания. Желания девочки Оли. Потому что я отдаю всю себя профессии, и скоро состоится огромное количество премьер Ольга Бузова

В данный период, когда личные отношения отсутствуют, Ольга находит поддержку и любовь в своей аудитории, отмечая, что ей "невероятно приятно" заниматься творчеством и что это "ее путь".

Фото: Piter.TV