Бузова перевоплотилась в домохозяйку-киборга в новом клипе с Батрутдиновым

Ролик снят на песню "Очень хорошо".

Телеведущая и певица Ольга Бузова презентовала новый клип на песню "Очень хорошо". Ролик появился на официальном YouTube-канале артистки 15 мая.

В кадре 33-летняя звезда перевоплощается в домохозяйку-киборга. Роль ее хозяина сыграл резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Он управляет женщиной с помощью специального пульта с тремя режимами: любовь, приготовление еды и уборка.

За сутки клип набрал более 850 тысяч просмотров. Некоторые пользователи интернета сочли его слишком откровенным. "Клип напоминает хорошо замаскированное порно, как бы говоря: "Остальное домыслит твоя фантазия", — говорит один из комментаторов. "Этот клип не для детских глаз", — уверен другой.

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Видео: YouTube / Ольга Бузова