На ТНТ стартовало шоу "План Б" с Бузовой и Батрутдиновым

Побороться за сердце известной телеведущей решил Роман Гриценко, который ранее ухаживал за ней в "Доме-2".

В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало новое шоу "План Б", в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются найти друг другу пару. Побороться за сердце известной телеведущей решил Роман Гриценко. Молодой человек пытался выстроить отношения с Бузовой на телестройке в "Доме-2", однако, не добившись взаимности, ушел из проекта.

На кастинге "Плана Б" Гриценко заявил, что Ольга по-прежнему ему нравится, и он хочет попробовать все сначала. Ряд групп в Instagram уже сообщили, что Роману удалось дойти почти до финала проекта, но он покинул его ради роли ведущего в одном из реалити-шоу.

Ранее мы писали, что в давке на концерте Бузовой едва не затоптали детей.

Фото: ВКонтакте / План Б