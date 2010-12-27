В давке на концерте Бузовой едва не затоптали детей

Одну из девочек певица взяла на руки и подняла на сцену.

Во вторник, 2 октября, в Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой, который едва не закончился трагедией из-за возникшей давки. В сети появилось видео из зала.

Неприятный инцидент произошел, когда певица спустилась к зрителям, а потом вернулась на сцену. В этот момент к ней с громкими криками ринулась толпа взрослых фанатов, которая едва не затоптала детей.

Одну из девочек певица взяла на руки и подняла на сцену. После она пристыдила поклонников, заявив, что просто хотела с ними потанцевать. "Вы что, детей чуть не затоптали. Это как некоторые сегодня ОМОН вызывали, да как вам не стыдно", - возмутилась звезда.

После этого артистка вернула девочку маме и продолжила концерт.

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Видео: YouTube / COPOKAnews