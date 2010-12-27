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You Look like: у пользователей Instagram появилось новое любимое приложение
Сегодня, 15:37
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IRINA_CHALKINA

You Look like: у пользователей Instagram появилось новое любимое приложение

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Приложение находит по фото, на какую знаменитость похож человек. 

Пользователи соцсетей третьи сутки активно делятся изображениями, полученными с помощью приложения Gradient. Piter.TV собрал всю самую информацию о новинке.

Что такое You Look like?

 

You Look like или же Gradient - изначально приложение работало, как редактор портретов и селфи, который позволяет изменить цвет волос на фото и применять фильтры.. Несколько дней назад разработчики ввели новую развлекательную функцию, рубрику "на кого я похож?".

Разработчики уверяют, что это самая точная в мире технология поиска похожих личностей. Авторы проекта предлагают пользователям узнать, на каких знаменитых людей они похожи. Возрастное ограничение 4+.

Как и где скачать?

 

Воспользоваться приложением могут лишь пользователи операционной системы iOS. Чтобы скачать приложение, пользователю необходимо зайти в App Store и забить в поисковике "Gradient". Популярная функция предоставляется разработчиками бесплатно. 

В пользовании программа очень простая. Пользователю достаточно только загрузить свою фотографию, и через несколько секунд на экране появится знаменитость, на которую он похож. По словам разработчиков, приложение анализирует фотографию с помощью нейросети.

You Look like на Android

 

К сожалению, на Android пока нет такой программы. Некоторые сайты предлагают скачать популярное приложение на телефон или на компьютер. Piter.TV не рекоменletn загружать программу с посторонних сайтов, так как по ссылке может находиться опасный вирус. 

 

Забавные сходства 

 

Юзеры часто оказываются удивлены, узнав, на какую знаменитость они похожи. Например, известного рэпера Басту Gradient "превратил" в кинозвезду Леонардо Ди Каприо.

А комик  Михаил Галустян превратился в актера Джеки Чана.

Также обладательница многомиллионной аудитории Ольга Бузова оказалась российским двойником Дженифер Лопес. 

Изображения от приложения Gradient опубликовали в Instagram более 1 млн пользователей. Эксперты прогнозируют увеличение этой цифры. 

Ранее мы сообщали о том, что такое менструальная чаша, как пользоваться, где купить.

Фото:баста, бузова, галустян/Instagram 

 

Теги: instagram, новое приложение инстаграм, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Картина дня,

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