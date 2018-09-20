Менструальная чаша: как пользоваться, где купить

Piter.TV рассказывает, что такое менструальная чаша, и как ей пользоваться.

Неделю назад пользователь Reddit с ником Sothishappen2 опубликовал весьма забавную историю о том, как его сын попал в неудобную ситуацию из-за менструальной чаши. Ребенок (не без помощи отца) подумал, что это игрушка и принес предмет в школу.

По словам мужчины, сын начал играть с менструальной чашей, пока жена была в отъезде. За несколько дней она успела побыть сундуком с сокровищами и силовым полем, охраняющим космический корабль. Ребенок не расставался с "игрушкой" ни на секунду. Он носил ее в парк, в магазин и в гости.

После того как учительница поручила принести в класс какую-нибудь вещь и рассказать о ней, ребенок не задумываясь взял менструальную чашу. Когда отец приехал за сыном в школу, учительница подошла к нему и объяснила, что такое менструальная чаша, и как с ней "играют" женщины.

Пользователи сети посмеялись над произошедшим и поставили под постом более 58 тысяч лайков.

Чтобы с вами или вашими детьми не случилось аналогичной ситуации, Piter.TV рассказывает, что такое менструальная чаша, и как ей пользоваться.

Менструальная чаша: что это такое, как пользоваться

Менструальная чаша – это средство для интимной гигиены женщин. Представляет собой емкость или барьер, помещаемый во влагалище для сбора менструальных выделений. В отличие от тампонов или гигиенических прокладок, чаша не впитывает кровь.

Существует два типа менструальных чаш:

- мягкие и гибкие одноразовые чашечки, сделанные из полиэтилена и напоминающие контрацептив-диафрагму. Их можно использовать во время полового акта, однако они не являются контрацептивами.

- чашечки в форме колокола сделаны из резины (латекса), медицинского силикона или термопластического эластомера [ТПЭ]. Они подходят для многоразового пользования и служат до 10 лет. Некоторые производители рекомендуют женщинам менять менструальную чашу каждый год, другие – раз в 5-10 лет. Необходимо извлечь из влагалища перед сексуальным контактом.

Как правило, менструальные чаши представлены в двух размерах:

- S (малый) подходит для женщин, которые не рожали, или для женщин до 25 лет;

- L (большой) предназначен для рожавших женщин или женщин старше 25 лет.

При этом у многих производителей ассортимент шире и включает в себя такие размеры, как S, М, L, XL. Перед покупкой следует посоветоваться с врачом.

Менструальная чаша требует навыков введения и извлечения. Стоит помнить, что при неправильном введении она может протекать. Во время манипуляций с чашей необходимо соблюдать гигиену. Рекомендуется тщательно мыть руки и стерилизовать предмет между циклами. Для смены нужно иметь при себе воду для ополаскивания.

Менструальная чаша: преимущества перед тампонами и прокладками

Самым важным преимуществом менструальной чаши перед тампонами и прокладками является ее цена и практичность. Каждый месяц представительницы прекрасного пола вынуждены тратить n-сумму денег на прокладки или тампоны. Обладательницы чаш покупают их раз в год, два, пять или 10 лет и при этом тратят от 600 до 3000 рублей.

Кроме того, менструальные чаши сохраняют в себе все преимущества тампонов. Благодаря этому весьма нехитрому приспособлению девушки и женщины могут даже в "эти дни" носить трусики любой формы и ткани, в том числе с кружевом. При грамотном уходе чаша абсолютно безопасна для здоровья владелицы.

Менструальная чаша: где купить

Менструальные чаши продаются повсеместно в интернет-магазинах, на специализированных ресурсах, в аптеках и даже секс-шопах. Достаточно лишь вбить в поиск запрос: "Купить менструальную чашу" и ваш город. В ассортименте интернет-магазинов чаши любого размера и цвета.

Фото: Instagram / cup4you.ru

Видео: YouTube / nixelpixel