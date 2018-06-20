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"Играй под Бузову": российский футбольный клуб хочет выпустить форму с фото певицы

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Ранее ЖФК "Енисей" объявил конкурс на лучший дизайн-макет третьего комплекта формы.

Женский футбольный клуб "Енисей" может создать третий комплект формы с изображением российской певицы Ольги Бузовой. Об этом представители команды сообщили в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованном видео футболистки обсуждают варианты возможной формы. Ранее в команде был объявлен конкурс на лучший дизайн-макет нового комплекта атрибутики клуба.

Разрешит ли Ольга Бузова сыграть в форме с её фотографией?

Пресс-служба ЖФК "Енисей"

Футбольный клуб "Енисей" с 2017 года выступает в высшем дивизионе чемпионата России среди женщин. По итогам 14-ти туров текущего первенства команда занимает седьмое место.


Фото: "Настроена дерзко": в сети появился новый клип Ольги Бузовой.
Фото и видео: wfcenisey/ Instagram

Теги: ольга бузова, форма, футбольный клуб
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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