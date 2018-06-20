"Играй под Бузову": российский футбольный клуб хочет выпустить форму с фото певицы

Ранее ЖФК "Енисей" объявил конкурс на лучший дизайн-макет третьего комплекта формы.

Женский футбольный клуб "Енисей" может создать третий комплект формы с изображением российской певицы Ольги Бузовой. Об этом представители команды сообщили в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованном видео футболистки обсуждают варианты возможной формы. Ранее в команде был объявлен конкурс на лучший дизайн-макет нового комплекта атрибутики клуба.

Разрешит ли Ольга Бузова сыграть в форме с её фотографией? Пресс-служба ЖФК "Енисей"

Футбольный клуб "Енисей" с 2017 года выступает в высшем дивизионе чемпионата России среди женщин. По итогам 14-ти туров текущего первенства команда занимает седьмое место.



Фото: "Настроена дерзко": в сети появился новый клип Ольги Бузовой.

Фото и видео: wfcenisey/ Instagram