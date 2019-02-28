"Настроена дерзко": в сети появился новый клип Ольги Бузовой

Премьера видео приурочена к выходу в прокат комедии "Любовницы".

В четверг, 28 февраля, в сети появился новый клип Ольги Бузовой на песню "Эгоистка". Видеоролик размещен на официальном канале певицы.

Я сегодня настроена дерзко! Потусить до утра, запить обиды текилой. Но кидать подлецов надо резко. Думал, что сломал, но лишь надломилось поёт Бузова

Премьера клипа приурочена к выходу в прокат комедии "Любовницы". Так, в видеоролике использованы самые яркие моменты комедии.

Ранее мы сообщали о том, что "Все переплетено": в Петербурге оперу Пуччини украсили строчками из песен Oxxxymirona

Видео: Ольга Бузова/YouTube