"Все переплетено": в Петербурге оперу Пуччини украсили строчками из песен Oxxxymirona

В сети появилось видео, как в малом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича оперу Пуччини украсили строчками из песен Oxxxymirona. Об этом сообщает Собака.ru.
Классическое произведение известного композитора "осовременили" выпускники консерватории. Так, молодые люди добавили в "Джанни Скикки" похороны репера Хаски и строчки Оксимирона из песни "Переплетено".
Вот так мы и живем и так мы умрем,
Удобрим эту гору собой став её углем.
В недобром этом городе рабом ли бунтарем,
Это круговорот природы:
Червяков доест орел, а после червяки орла
Все переплетено, внедрим полутона в их черно-белое кино.
Оттенки и цвета, Левиафан и Бегемот, и мэр,
Лишь серый кардинал, а нас тут целый легион
звучит со сцены
"Джанни Скикки" — одноактная опера Дж. Пуччини, последняя часть "Триптиха". По итальянскому либретто Дж. Форцано, на основе строфы в "Божественной комедии" Данте. Это единственная комическая опера композитора.
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Видео:Дарья Пронина/YouTube
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