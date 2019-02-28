"Все переплетено": в Петербурге оперу Пуччини украсили строчками из песен Oxxxymirona

Классическое произведение переложили на новый лад выпускники Петербургской консерватории.

В сети появилось видео, как в малом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича оперу Пуччини украсили строчками из песен Oxxxymirona. Об этом сообщает Собака.ru.

Классическое произведение известного композитора "осовременили" выпускники консерватории. Так, молодые люди добавили в "Джанни Скикки" похороны репера Хаски и строчки Оксимирона из песни "Переплетено".

Вот так мы и живем и так мы умрем,

Удобрим эту гору собой став её углем.

В недобром этом городе рабом ли бунтарем,

Это круговорот природы:

Червяков доест орел, а после червяки орла

Все переплетено, внедрим полутона в их черно-белое кино.

Оттенки и цвета, Левиафан и Бегемот, и мэр,

Лишь серый кардинал, а нас тут целый легион звучит со сцены

"Джанни Скикки" — одноактная опера Дж. Пуччини, последняя часть "Триптиха". По итальянскому либретто Дж. Форцано, на основе строфы в "Божественной комедии" Данте. Это единственная комическая опера композитора.

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Видео:Дарья Пронина/YouTube