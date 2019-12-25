В 2022 году рэпер Oxxxymiron даст концерты в Петербурге и Москве

Все концерты состоятся в марте следующего года.

Рэпер Oxxxymiron радует своих фанатов не только новым альбомом, который послушали почти 5 млн раз за сутки, но и концертами, которые пройдут в Петербурге и Москве. Информация появилась на официальной странице рэпера ВКонтакте.

Сначала Oxxxymiron выступит в Петербурге – концерты состоятся 4 и 5 марта 2022 года в клубе A2 Green Concert. Затем музыкант отправится в Москву – выступления запланированы на 11 и 12 марта 2022 года в клубе Adrenaline Stadium. Концерты пройдут в формате COVID-FREE.

Рэпер вернулся в музыкальный мир в начале ноября этого года, презентуя свой клип на сингл "Кто убил Марка?", который на YouTube посмотрели почти 14,5 млн человек. Фактически, в нем Oxxxymiron объясняет, почему за несколько лет не выпускал сольных работ и альбомы, а также не давал концертов.

Фото: ВКонтакте / Мирон Федоров