Новый альбом Oxxxymiron послушали почти 5 млн раз за сутки

Рэпер выпустил третий студийный альбом под названием "Красота и уродство".

В первый день зимы рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, он же Мирон Федоров) порадовал своих фанатов третьим студийным альбомом "Красота и уродство". В альбом вошли 22 трека.

Согласно показателю счетчика VK Музыка, альбом послушали почти 5 млн раз.

В октябре рэпер опубликовал серию синглов и клипов на них, после чего в сети начали обсуждать скорый релиз альбома. Пластинку ждали в середине ноября, но Оксимирон выпустил микстейп из старых песен.

Фото: Мирон Федоров / Вконтакте; norimyxxxo / Instagram