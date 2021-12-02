Российский музыкант Баста заявил об отказе выпускать новые альбомы. Такой информацией артист поделился в эфире YouTube-канала Main Event Podcast. Василий Вакуленко рассказал, что ему интереснее сейчас выпускать отдельные синглы, чтобы иметь возможность избегать стилистических рамок.
Это тяжеловато всё. Альбом — это целостная конструкция, а в сингле можно каждый раз экспериментировать из крайности в крайность.
Баста
Рэпер анонсировал в программе выход новых проектов от Ноггано и Gorilla Zippo, которые уже записаны на принадлежащем ему музыкальном лейбле Gazgolder, а также официальный релиз собственного трека. На даеный момент последним альбомом артиста стала пластинка "Баста 40", которая вышла в 2020 году. В дискографии исполнителя этот проект стал шестым по счету.
Вышел ремейк "3-е Сентября" в исполнении Егора Крида и Михаила Шуфутинского.
Фото и видео: YouTube / Main Event Podcast
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