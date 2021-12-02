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Баста заявил об отказе выпускать новые альбомы
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Баста заявил об отказе выпускать новые альбомы

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Василий Вакуленко рассказал о том, что предпочитает выпускать синглы.

Российский музыкант Баста заявил об отказе выпускать новые альбомы. Такой информацией артист поделился в эфире YouTube-канала Main Event Podcast. Василий Вакуленко рассказал, что ему интереснее сейчас выпускать отдельные синглы, чтобы иметь возможность избегать стилистических рамок. 

Это тяжеловато всё.  Альбом — это целостная конструкция, а в сингле можно каждый раз экспериментировать из крайности в крайность.

Баста

Рэпер анонсировал в программе выход новых проектов от Ноггано и Gorilla Zippo, которые уже записаны на принадлежащем ему музыкальном лейбле Gazgolder, а также официальный релиз собственного трека. На даеный момент последним альбомом артиста стала пластинка "Баста 40", которая вышла в 2020 году. В дискографии исполнителя этот проект стал шестым по счету.

Вышел ремейк "3-е Сентября" в исполнении Егора Крида и Михаила Шуфутинского.

Фото и видео: YouTube / Main Event Podcast

Теги: баста, василий вакуленко, новый альбом
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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