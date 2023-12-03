Баста собрал 65 тыс. зрителей на своём концерте в Петербурге

Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, вновь покорил "Газпром Арену".

Известный под псевдонимом Баста — Василий Вакуленко — накануне, 16 ноября, выступил на "Газпром Арене", собрав полный зал и подарив зрителям незабываемое шоу. Мероприятие собрало около 65 тысяч поклонников.

На сцене вместе с Бастой выступила MIRAVI, с которой он исполнил чувственный трек "Туман", а также Женя Трофимов. Концерт не обошелся без легендарных песен: "Папа вотцап", "Медлячок", "Моя игра", "На заре" и других легендарных треков.

И что самое интересное: предложение руки и сердца. Один из зрителей решился признаться в своих чувствах прямо на сцене, под аплодисменты тысяч людей. Баста поздравил пару, сказав им тёплые слова. Для них он исполнил песню "Любовь без памяти".

Ранее Piter.TV сообщал, что концерт "Романтический джаз во дворце" состоится 17 ноября в Доме учёных имени Максима Горького. Начнется мероприятие в 18:00.

Видео: Telegram-канал "Баста / Ноггано"