Концерт "Романтический джаз во дворце" состоится 17 ноября в Доме ученых имени Максима Горького. Начнется мероприятие в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

Вечером 17 ноября во дворце Великого князя Владимира Александровича прозвучат хиты романтического джаза. Мероприятие начнется с экскурсии – прохода по залам великолепного флорентийского палаццо. Речь идет о здании Дома ученых, который был построен в XIX веке.

Продолжит вечер концерт. Будет звучать джаз от Ирины Алешиной и команды "Baker Street квартет". Исполнят хиты Fly me to the Moon Барта Ховарда, Summertime Джорджа Гершвина, My funny valentine Ричарда Роджерса и другие.

Фото: pxhere