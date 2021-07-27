Вышел ремейк "3-е Сентября" в исполнении Егора Крида и Михаила Шуфутинского

В песне Егор Крид зачитал рэп, а Шуфутинский исполнил припев, аналогичный оригинальной композиции.

Егор Крид на своём YouTube-канале опубликовал обновленную версию композиции "3-е Сентября". Певец Михаил Шуфутинский также принял участие в записи ремейка и в съёмках клипа.

Композиция также уже доступна на всех доступных официальных онлайн-платформах. В песне Егор Крид зачитал рэп, а Шуфутинский исполнил припев, аналогичный оригинальной композиции.

Клип на песню был опубликован час назад, его просмотрели уже более 82 тысяч человек.

Ранее комик и телеведущий Павел Воля показал собственный клип.

Видео: YouTube / Егор Крид