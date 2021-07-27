Вышел ремейк "3-е Сентября" в исполнении Егора Крида и Михаила Шуфутинского

Егор Крид на своём YouTube-канале опубликовал обновленную версию композиции "3-е Сентября". Певец Михаил Шуфутинский также принял участие в записи ремейка и в съёмках клипа.
Композиция также уже доступна на всех доступных официальных онлайн-платформах. В песне Егор Крид зачитал рэп, а Шуфутинский исполнил припев, аналогичный оригинальной композиции.
Клип на песню был опубликован час назад, его просмотрели уже более 82 тысяч человек.
Ранее комик и телеведущий Павел Воля показал собственный клип.
Видео: YouTube / Егор Крид
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