Видео появилось на трек "Море".

Российский комик и телеведущий Павел Воля показал собственный клип на композицию "Море", которая вышла в свет еще в 2016 году. В своей профессиональной карьере звезда шоу-бизнеса выпустила три музыкальных альбома: "Respect и Уважуха", "Мысли и Музыка" и "Новое".

Пару лет назад я отправил друзьям из кусочки коротеньких видео из отпуска. А они добавили свои кадры и получился вот такой клип. В общем, отпуск закончился. До следующей встречи, море! Павел Воля, телеведущий

Напомним, что Павел Воля не стал продолжать карьеру музыканта. Он предпочел стать популярным телеведущим. Сейчас его можно увидеть на таких ТВ-проектах как "Двое на миллион" и "Импровизация". Он выступает резидентом Comedy Club и дает собственные стендап-концерты.

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Фото и видео: Павел Воля