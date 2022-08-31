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Александр Гудков снял пародию на хит певца SHAMAN

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К видео добавили подпись, что оно предназначено "для узкой аудитории".

Юморист Александр Гудков снял пародию на хит певца SHAMAN "Я – русский". Клип опубликовали на YouTube-канале "Чикен Карри".

Гудков заменил слова песни на "Я – узкий". В ролике голограмма юмориста путешествует по полям в образе певца SHAMAN из его оригинального клипа. Также к видео добавили подпись, что оно предназначено "для узкой аудитории".

Ранее мы сообщали, что клип исполнителя SHAMAN с гимном России вышел на первое место в трендах YouTube.

Видео: YouTube / Чикен Карри

Теги: shaman, александр гудков, пародия, песня
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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