Шуфутинский попал в базу данных сайта "Миротворец"

Личные данные о певце появились на сайте в апреле 2017 года.

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский числится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец",о чем свидетельствуют данные иностранного онлайн-ресурса. Создатели реестра указали, что певец попал в "черный список" за нарушение государственной границы Украины. В частности, он выезжал с российской территории в Крым, что воспринимается киевским режимом как нарушение украинского законодательства. Личные сведения об исполнителе внесены в базу в апреле 2017 года.

Напомним, что сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых авторы ресурса обнародуют данные о журналистах, ополченцах из ДНР и ЛНР и других гражданах, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года на ресурсе были опубликованы списки журналистов, включая и иностранных корреспондентов, которые получали аккредитацию на территории ДНР и ЛНР, с указанием их контактных сведений. После чего в адрес некоторых из потерпевших поступали угрозы. Бывшая на тот момент представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который способен поставить под угрозу безопасность представителей прессы.

